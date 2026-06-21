وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة

وكتبت عبر حساباتها: "ادعوا لي، ربنا يشفيني"، كما نشرت رسالة صوتية أكدت فيها أنها نُقلت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، مشيرةً إلى عدم قدرتها على الحديث في الوقت الحالي.
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