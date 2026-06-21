الأحد 2026-06-21 03:28 م

وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة

قثب
إنجي وجدان
 
الأحد، 21-06-2026 03:07 م

الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة المصرية إنجي وجدان قلق متابعيها بعد نشر صورة لها من داخل المستشفى أثناء تلقيها العلاج.

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وكتبت عبر حساباتها: "ادعوا لي، ربنا يشفيني"، كما نشرت رسالة صوتية أكدت فيها أنها نُقلت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، مشيرةً إلى عدم قدرتها على الحديث في الوقت الحالي.

 
 


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