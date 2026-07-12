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وعكة صحية مفاجئة لفنان ومخرج سوري شهير.. وزوجته الفنانة تكشف حالته

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سلاف فواخرجي و وائل رمضان
 
الأحد، 12-07-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تعرض زوجها المخرج والفنان وائل رمضان لوعكة صحية مؤخرًا، مؤكدة تحسن حالته.

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ونشرت سلاف صورة تجمعها به عبر حسابها على "إنستغرام"، وقدمت الشكر للأطباء والأصدقاء وكل من اطمأن على صحته، قائلة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، وضحكتك بتسوى الدنيا يا وائل".

 
 


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