وعكة مفاجئة تنقل إعلامية شهيرة إلى المستشفى

وكشفت عبر حسابها على "إنستغرام" أن الأطباء شخصوا حالتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وجفاف شديد في الجسم، مع احتمال بقائها في المستشفى لمدة يومين، مشيرة إلى أنها تعاني آلاماً شديدة بسبب الجفاف وعدم قدرتها على تحمل الألم.
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