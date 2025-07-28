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وفاء عامر متهمة "ببيع أعضاء إبراهيم شيكا".. ونقابة الممثلين تتدخل

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر
 
الإثنين، 28-07-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري- أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بيانًا للتضامن مع الفنانة وفاء عامر، بعد اتهامها بالمشاركة في عمليات غير قانونية تتعلق بالأعضاء البشرية، وتحديدًا، بيع أعضاء الراحل إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك المصري.اضافة اعلان


وأعلنت النقابة في بيان رسمي، السبت، عن تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الموقف عن كثب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الفنانة، انطلاقًا من مسؤولية النقابة في الدفاع عن أعضائها وصون كرامتهم المهنية.

كما أشارت النقابة إلى أنها تواصلت مع الفنانة المصرية للاطمئنان على حالتها النفسية والمعنوية، مؤكدة أنها فنانة كبيرة تحظى بتقدير واسع، ولها مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية تستحق الفخر.

واختتم البيان بتأكيد وقوف النقابة إلى جانب وفاء عامر في وجه أي إساءة أو تجاوز، مجددة التزامها بالدفاع عن جميع أعضائها ضد أي حملات تشويه أو تنمر إلكتروني.

وكانت وفاء عامر قد عبّرت عن استيائها بسبب الزج باسمها واتهامها بالضلوع في وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا والاتجار بأعضائه والعمل مع شبكات لتجارة الأعضاء.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل فيسبوك: "كل الشكر والتقدير لنقابة المهن التمثيلية على دعمها وتضامنها الصادق معايا في مواجهة حملة التشويه الزائفة والزج باسمي في أمور لا تليق بي ولا بتاريخي الفني والمهني. وجودكم جنبي شهادة أعتز بها".

وتعود القصة إلى منتصف يوليو/تموز الجاري، بعدما اتهمت سيدة عبر منصة "تيك توك"، وفاء عامر بالضلوع في وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، وتورطها في المتاجرة بأعضائه، وعدد من الأنشطة المشبوهة وغير القانونية.

لم تلتفت وفاء عامر لتلك الادعاءات في بداية الأمر، إلا أن اتهامات تلك السيدة تكررت، ما أثار جدلًا بين الجمهور، الذين طالبوا الفنانة بتوضيح حقيقة الأمر، أو اتخاذ إجراء قانوني ضد ادعاءات تلك المرأة، مما اضطرها إلى إخطار نقابة الممثلين بما حدث لاتخاذ اللازم.

خرجت زوجة الراحل إبراهيم شيكا عن صمتها لتنفي بشكل قاطع أي صلة لوفاء عامر بوفاة زوجها، مؤكدة أنه توفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وقالت في تصريحات لمواقع مصرية: "أنا مستعدة أعمل تشريح لجثمانه لو حد شكك في كلامي.. ربنا يعلم الحقيقة".

من جانبهم، تضامن نجوم الفن مع الفنانة المصرية، وكتب العديد من النجوم منشورات تضامنية على حساباتهم، من أبرزهم منة فضالي التي قالت: "وفاء ست بـ 100 راجل.. دايمًا بتساعد الناس، واللي يتكلم عنها بالشكل ده مش متربي".

كما كتبت المطربة أمينة: "وفاء بنت ناس، وأبوها كان راجل أصيل، وهي من أطيب الناس اللي عرفتهم في حياتي.. اتقوا الله".

أما الفنان هاني رمزي فكتب: "وفاء عامر مش بس زميلة.. دي أخت وصديقة، ومفيش حد في طيبتها وكرمها.. اللي يعرفها عمره ما يصدق الكلام ده".

أما أحدث أعمالها فكان مسلسل "ضل حيطة" و"80 باكو" اللذين عُرضا في شهر رمضان الماضي.

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