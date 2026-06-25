وفاة أحد أبرز النقاد العرب

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الوكيل الإخباري- توفي المفكر والناقد السوري حنا عبود عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد مسيرة حافلة في مجالات النقد الأدبي والفكر والترجمة. اضافة اعلان





ويُعد عبود من أبرز النقاد والمفكرين العرب، إذ قدّم العديد من الأعمال في النقد والفلسفة والترجمة والدراسات الأدبية، كما أسهم في المشهد الثقافي من خلال مشاركته في مجلتي "الآداب الأجنبية" و"الموقف الأدبي" الصادرتين عن اتحاد الكتاب العرب.









