وفاة أحد أبرز النقاد العرب

ويُعد عبود من أبرز النقاد والمفكرين العرب، إذ قدّم العديد من الأعمال في النقد والفلسفة والترجمة والدراسات الأدبية، كما أسهم في المشهد الثقافي من خلال مشاركته في مجلتي "الآداب الأجنبية" و"الموقف الأدبي" الصادرتين عن اتحاد الكتاب العرب.
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