وفاة أسطورة الروك البريطاني "أمير الظلام" أوزي أوزبورن

الوكيل الإخباري- أعلنت عائلة أسطورة موسيقى الروك البريطاني أوزي أوزبورن عن وفاته عن عمر يناهز 76 عاما، اليوم الثلاثاء.



وقالت العائلة في بيان نقلته وسائل الإعلام: "ببالغ الحزن الذي لا تعبر عنه الكلمات، نضطر لنذكر أن حبيبنا أوزي أوزبورن توفي صباح اليوم. وهو كان مع عائلته ومحاطا بالحب. ونرجو من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذه الفترة العصيبة".



وتوفي أوزي أوزبورن بعد صراع طويل مع مرض باركنسون، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تقديمه حفلته الموسيقية الأخيرة التي قدمها يوم 5 يوليو بمثابة حفلة الوداع في ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام البريطانية حيث مسقط رأسه.

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وترك أوزي أوزبورن وراءه إرثا موسيقيا هائلا كأحد مؤسسي فرقة "بلاك سابث" وفنان منفرد، حيث حصل على العديد من الجوائز الموسيقية في غضون مسيرته التي استمرت نحو 60 عاما، وبلغت مبيعات ألبوماته أكثر من 100 مليون نسخة.



وولد جون مايكل أوزبورن المعروف بلقبه "أوزي" الذي حصل عليه منذ الطفولة بسبب حبه لكتاب "ساحر أوز العجيب"، في عام 1948 في مدينة برمنغهام البريطانية واهتم بموسيقى الروكنرول، وخصوصا أغاني فرقة "بيتلز" منذ سن المراهقة. وفي أواخر الستينات من القرن الماضي أسس فرقة "بلاك سابث" مع الموسيقيين غيزر باتلر وتوني آيومي وبيل وارد، والتي أصبح المغني فيها.