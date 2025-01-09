وفاة إعلامية عربية شهيرة - صورة

الوكيل الإخباري- غيب الموت اليوم الخميس، الإعلامية المصرية الكبيرة ليلى رستم عن عمر ناهز 88 عاما.



واشتهرت الإعلامية الراحلة بلقب "أيقونة ماسبيرو"، و"صائدة المشاهير" حيث كانت ومن خلال أشهر برامجها "نجمك المفضل" تستضيف مشاهير مصر والعرب في كافة المجالات.

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وأعلن الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " عن وفاة الإعلامية الكبيرة ليلي رستم خلال الساعات الأخيرة .