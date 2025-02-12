 
الأربعاء 2025-02-12 02:05 م
 

وفاة إنجي مراد أثناء الولادة.. والدتها تروي اللحظات الأخيرة

غا
إنجي مراد
الأربعاء، 12-02-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-   توفيت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد أثناء عملية ولادتها في مستشفى، بعد معاناة من مضاعفات فيروس رئوي خلال حملها في الشهر السابع، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ. وأعلن زوجها، سامر حقي، عن وفاة طفلهما بعد يوم من رحيلها، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله".

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وكانت الفنانة الراحلة قد دخلت المستشفى إثر إصابتها بفيروس رئوي خلال حملها، وأجريت لها ولادة مبكرة لتتمكن الفرق الطبية من معالجتها بشكل أفضل. لكن، رغم محاولات الأطباء، فارقت الحياة أثناء الولادة.


وقد تركت هذه الحادثة الأليمة أثراً عميقاً في جمهورها الذين كانوا قد تابعوا نشاطها الفني في السنوات الأخيرة، حيث شاركت في مسلسلات سورية بارزة مثل "ببساطة"، "الحرملك"، "أهل الوفا"، و"عطر الشام".


من جهة أخرى، عبّرت والدة إنجي، آني أورفلي، عن حزنها الشديد عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت بكلمات مؤثرة في وداع ابنتها: "عيونك نظرتك اللي ضعفت كان فيها شوق، شوق كبير يا روحي، شوق بيقول ضلي معي. ليش تركتيني؟ تركتي كل شي حبيتيه يا روحي". وأضافت أن ابنتها دخلت في غيبوبة قبيل وفاتها، وأنها عانت الكثير قبل أن تفارق الحياة.


وكانت إنجي قد أثارت قلق محبيها قبل أيام، عندما نشرت منشورًا عبر حسابها الشخصي، أعلنت فيه أنها "تحتضر"، مما دفع زوجها إلى مناشدة الجمهور بالدعاء لها، مؤكدًا أن حالتها كانت بين الحياة والموت.

 

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