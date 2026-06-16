وفاة اعلامية شابة إثر تعرّضها لجلطة مُفاجئة- صورة

الوكيل الإخباري- توفيت الإعلامية السورية دعاء سلو إثر تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة عن عمر ناهز 24 عاماً، وذلك بعد أيام قليلة من زواجها.



وكانت سلو قد نُقلت إلى المستشفى السوري التخصصي في مدينة القامشلي بتاريخ 9 حزيران الجاري، عقب تعرضها لجلطة دماغية، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالتها الصحية شهدت تدهوراً خلال الأيام التالية.



وبحسب المعلومات، جرى تحويلها في 11 حزيران إلى مستشفى المجتهد في دمشق لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.



ورغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذ حياتها، فارقت دعاء سلو الحياة أثناء خضوعها لعملية جراحية.



وأثار خبر وفاتها حالة واسعة من الحزن والصدمة في الأوساط الإعلامية والاجتماعية، خاصة أنها رحلت في سن مبكرة وبعد فترة قصيرة من زواجها.

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