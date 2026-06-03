وفاة اعلامي عربي بارز - صورة

ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي حظيت بمتابعة واسعة، وكان آخرها برنامج "مواقف" الذي ارتبط اسمه به وحقق من خلاله حضوراً لافتاً لدى الجمهور.
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