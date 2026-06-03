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وفاة اعلامي عربي بارز - صورة

تُوفِيَ الإعلامي العراقي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، بعد صراع مع المرض. Advertisement ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-06-2026 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   تُوفِيَ الإعلامي العراقي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، بعد صراع مع المرض.

ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي حظيت بمتابعة واسعة، وكان آخرها برنامج "مواقف" الذي ارتبط اسمه به وحقق من خلاله حضوراً لافتاً لدى الجمهور.

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تُوفِيَ الإعلامي العراقي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، بعد صراع مع المرض. Advertisement ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي

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