وفاة الطفل النجم جان رامز تتصدر منصات التواصل.. ماحقيقتها؟

الوكيل الإخباري- أثار خبر وفاة الطفل المصري النجم جان رامز ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعه للرد رسميًا على هذه الشائعة، مؤكدًا اتخاذه الإجراء القانوني الرسمي ضد مروجي الشائعة، من خلال والديه.

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وكتب جان رامز عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "مساء الخير، أنا الحمد لله كويس وزي الفل، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المواقع والصفحات التي نشرت أخبارًا كاذبة وشائعات".



من جانبها، علقت والدته على الأمر، معربة عن انزعاجها واستيائها الشديدين تجاه شائعة تلاحق طفلاً صغيرًا يبلغ من العمر 9 سنوات فقط، قائلة: "قلبي وجعني عندما شاهدت تلك الشائعة"، مؤكدة أن والد جان سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع الصفحات والمواقع التي نشرت خبر وفاته.



يُذكر أن جان يتمتع بموهبة تمثيل عالية، استطاع أن يلفت الأنظار إليه ويجذب الاهتمام بأدائه المميز منذ ظهوره على الشاشة، رغم عدم تجاوزه الـ10 سنوات.



وجان من مواليد 17 سبتمبر (أيلول) 2015، وكان أول ظهور له مع الفنان حمادة هلال، حيث شارك معه في فيديو كليب "تكا تكا". بعدها، اختير ليقدم دور نجل أمير كرارة في فيلم "البعبع"، وكذلك ظهر في مسرحية "تييت" مع الفنان أحمد حلمي، وتألق أيضًا في مسلسل "المعلم" مع الفنان مصطفى شعبان.



كما شارك في أغنية "كلمني مصري" مع هشام ماجد، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بتجسيده دور نجل هشام ماجد وهنا الزاهد. ومؤخراً، شارك في مسلسل "عمر أفندي" مع أحمد حاتم، كما يُشارك في الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع ماجد الكدواني.