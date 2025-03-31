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وفاة الفنانة إيناس النجار بعد دخولها في غيبوبة

الفنانة إيناس النجار
الفنانة إيناس النجار
 
الإثنين، 31-03-2025 03:37 م
الوكيل الإخباري-  أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"اليوم السابع"، وفاة الفنانة إيناس النجار، منذ قليل، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بعد دخولها في غيبوبة وتعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها المستشفى. اضافة اعلان


وأعلنت أخت الفنانة إيناس النجار تعرضها لوعكة صحية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، وكشفت عن دخولها المستشفي وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

والأيام الماضية، طلبت الفنانة منة جلال من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة، وذلك خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قالت: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).

اليوم السابع 
 
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