 
الأحد 2024-12-22 06:39 م
 

وفاة الفنان الاردني هشام يانس

الراحل هشام يانس
الراحل هشام يانس
الأحد، 22-12-2024 05:53 م

الوكيل الإخباري-    انتقل الى رحمته تعالى ، الاحد ، الفنان الأردني القدير هشام يانس.

اضافة اعلان


وهشام يانس من مواليد 21 مايو  1946 ، وهو ممثل وكاتب ولد في يافا بفلسطين .

تخرج من كلية الحقوق في مصر، وأنهى دراسة الماجستير في العلوم السياسية عام 2007 من الجامعة الأردنية وقدم بحثا بعنوان " تقييم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".


اشتهر بتقليد الشخصيات العامة وخاصة الفنانين ورؤساء الدول والشخصيات العامة.


عمل في التأليف الدرامي والتمثيل الاذاعي والمسرحي، وعيّن مخرجاً ومنتجاً في الإذاعة الأردنية، ثم انتقل للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية .


كتب ما لا يقل عن 82 مسلسلا تلفزيونيا و15 مسرحية سياسية، أشهرها «نظام عالمي جديد» بالإشتراك مع أمل الدباس ونبيل صوالحه، ومسرحيات : «مؤتمر قمة عرب»»، «السلام يا سلام»، «التطبيع»، «أهلا حكومة»، «الحصار اللي صار»، «الصدمة»، «صدام»، و«أكوي».

 

 
gnews

أحدث الأخبار

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

فلسطين لابيد: نتنياهو يغلب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى من غزة

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وشركة "واي ام" للاستشارات والتدريب

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية حملة في العقبة لزراعة الأشجار الحرجية

جامعة اليرموك

أخبار محلية ندوة في "اليرموك" حول إنجازات المبادرات الملكية

الراحل هشام يانس

فن ومشاهير وفاة الفنان الاردني هشام يانس

التلهوني يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية

أخبار محلية وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الأردن

نقود

أخبار محلية قروض للمتقاعدين العسكريين وفقا للشريعة الإسلامية

اربد

أخبار محلية لجنة توصي باتخاذ إجراءات للحد من التلوث البيئي بوادي ناطفة بإربد



 




الأكثر مشاهدة