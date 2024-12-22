وفاة الفنان الاردني هشام يانس

الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمته تعالى ، الاحد ، الفنان الأردني القدير هشام يانس.

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وهشام يانس من مواليد 21 مايو 1946 ، وهو ممثل وكاتب ولد في يافا بفلسطين .



تخرج من كلية الحقوق في مصر، وأنهى دراسة الماجستير في العلوم السياسية عام 2007 من الجامعة الأردنية وقدم بحثا بعنوان " تقييم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".



اشتهر بتقليد الشخصيات العامة وخاصة الفنانين ورؤساء الدول والشخصيات العامة.



عمل في التأليف الدرامي والتمثيل الاذاعي والمسرحي، وعيّن مخرجاً ومنتجاً في الإذاعة الأردنية، ثم انتقل للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية .



كتب ما لا يقل عن 82 مسلسلا تلفزيونيا و15 مسرحية سياسية، أشهرها «نظام عالمي جديد» بالإشتراك مع أمل الدباس ونبيل صوالحه، ومسرحيات : «مؤتمر قمة عرب»»، «السلام يا سلام»، «التطبيع»، «أهلا حكومة»، «الحصار اللي صار»، «الصدمة»، «صدام»، و«أكوي».