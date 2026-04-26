وفاة الفنان السوري القدير أحمد خليفة

ونعت نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق، الراحل في بيان مقتضب، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً موعد التشييع ومراسم العزاء.
وُلد خليفة في دمشق عام 1945، ونشأ في بيئة شعبية بسيطة، حملت إلى شخصيته الفنية ملامح الرجل الدمشقي القريب من الناس، وهي الصورة التي لازمته في كثير من أدواره.
