الأحد 2026-04-26 11:19 ص

وفاة الفنان السوري القدير أحمد خليفة

الأحد، 26-04-2026 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   غيب الموت الفنان السوري أحمد خليفة في دمشق عن 81 عاماً، بعد مسيرة فنية تجاوزت نصف قرن، ترك خلالها حضوراً هادئاً في المسرح والسينما والتلفزيون، ورسخ اسمه بين الوجوه المألوفة في الدراما السورية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق، الراحل في بيان مقتضب، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً موعد التشييع ومراسم العزاء.

وُلد خليفة في دمشق عام 1945، ونشأ في بيئة شعبية بسيطة، حملت إلى شخصيته الفنية ملامح الرجل الدمشقي القريب من الناس، وهي الصورة التي لازمته في كثير من أدواره.

 
 


gnews

ب

ل

ؤ

