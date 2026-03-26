الخميس 2026-03-26 09:38 م

وفاة الفنان اللبناني احمد قعبور

الخميس، 26-03-2026 07:43 م
الوكيل الإخباري-   توفي الفنان اللبناني أحمد قعبور، صاحب الأغنية الشهيرة “أناديكم”، وسط حالة من الحزن في الأوساط الفنية والثقافية التي نعته باعتباره أحد أبرز الأصوات التي حملت رسائل إنسانية ووطنية عبر أعماله.اضافة اعلان


ونعت عائلة الفقيد الراحل بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدة أن رحيله يشكل خسارة كبيرة للمشهد الفني.

ومن المقرر أن يُنقل جثمانه الطاهر من مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة، ليُصلى عليه ظهر يوم الجمعة الموافق 27 آذار 2026 في مسجد الخاشقجي، قبل أن يوارى الثرى في جبانة الشهداء.

ويُعد الراحل من أبرز الفنانين الذين ارتبطت أعمالهم بقضايا الإنسان والحرية، حيث ترك إرثًا فنيًا مؤثرًا، في مقدمته أغنيته الخالدة “أناديكم وأشد على أياديكم” التي ما تزال حاضرة في الوجدان العربي.
 
 


