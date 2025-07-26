وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني عن 69 عاما

12:03 م

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الوكيل الإخباري- قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان السبت إن الفنان زياد الرحباني توفي عن عمر ناهز 69 عاما بعد مسيرة فنية حافلة. اضافة اعلان





والراحل هو نجل الفنانة الكبيرة فيروز والفنان الراحل عاصي الرحباني.







