وفاة الفنان المصري أحمد عدوية عن 79 عاما

الوكيل الإخباري- توفي المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إعلان موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.



ويأتي ذلك، بعد مرور نحو 7 أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة، والتي غيبها الموت في مايو الماضي، وحرصت الأسرة على إخفاء الخبر عنه آنذاك، خوفاً على حياته.

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