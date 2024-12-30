وفاة الفنان المصري أحمد عدوية عن 79 عاما

ويأتي ذلك، بعد مرور نحو 7 أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة، والتي غيبها الموت في مايو الماضي، وحرصت الأسرة على إخفاء الخبر عنه آنذاك، خوفاً على حياته.
إلى جانب الغناء، تألق عدوية في عدد من الأفلام السينمائية، مثل *"شعبان تحت الصفر"، "المتسول"، "أنيا"*، وغيرها، ليصبح رمزًا فنيًا متعدد المواهب.
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