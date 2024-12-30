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وفاة الفنان المصري أحمد عدوية عن 79 عاما

أحمد عدوية
أحمد عدوية
الإثنين، 30-12-2024 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   توفي المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إعلان موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك، بعد مرور نحو 7 أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة، والتي غيبها الموت في مايو الماضي، وحرصت الأسرة على إخفاء الخبر عنه آنذاك، خوفاً على حياته.

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 يُعد أحمد عدوية أحد أعلام الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، حيث وُلد في 26 يونيو 1945 واشتهر في سبعينيات القرن الماضي. ترك بصمة خالدة في ذاكرة الموسيقى بأغاني مثل "السح الدح امبو" و"زحمة يا دنيا زحمة". 

إلى جانب الغناء، تألق عدوية في عدد من الأفلام السينمائية، مثل *"شعبان تحت الصفر"، "المتسول"، "أنيا"*، وغيرها، ليصبح رمزًا فنيًا متعدد المواهب.  

 
gnews

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