 
الثلاثاء 2024-10-29 01:14 م
 

وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

حسن يوسف
حسن يوسف
الثلاثاء، 29-10-2024 12:49 م

الوكيل الإخباري-   أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح الثلاثاء.

وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

حسن يوسف ممثل مصري، اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها.

كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

اضافة اعلان


وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية استكمال الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر

قصف على غزة

فلسطين "حماس": مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني

علما الأردن والولايات المتحدة

اقتصاد محلي 674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا خلال 8 أشهر

وزارة المياه

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

جانل

عربي ودولي استخبارات سيئول ترصد نشاط "الابنة المحترمة" لزعيم كوريا الشمالية

حسن يوسف

فن ومشاهير وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأربعاء



 


الأكثر مشاهدة