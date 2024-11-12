وفاة الفنان المصري حمدي الرملي عن عمر 64 عاماً بعد صراع مع السرطان

الوكيل الإخباري- توفي الفنان المصري حمدي الرملي عن عمر 64 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ كان يعاني من تليف شديد في الكبد، تطوّر إلى سرطان خلال السنوات الماضية. وأعلن خبر الوفاة نجل شقيقته إيهاب الرملي من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة، وقراءة الفاتحة".

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بدأ حمدي الرملي رحلته في التمثيل في فترة التسعينيات، إذ كان أول عمل له هو فيلم "خمسة كارت" عام 1990 مع الفنان الراحل سعيد صالح. وفي عام 1992، شارك في سهرة تلفزيونية تحمل اسم "كدبة واحدة" مع الفنان أحمد آدم، وقدم أيضًا فيلم "دنيا يا غرامي"، و"رومانتيكا". بعدها توالت أعماله في نفس الفترة، وشارك في فوازير عدة مثل "أهل المغنى" و"المضحكون". ومن أشهر أعماله أيضًا مسلسلات "نيللي وشريهان" مع إيمي ودنيا سمير غانم، و"راجل وست ستات"، و"شقة فيصل"، و"الكبير أوي"، و"مأمون وشركاه"، و"فرقة ناجي عطالله".



كانت آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل هو مسلسل "فراولة"، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر. وعُرض العمل في شهر رمضان الماضي. ورغم أنه لم يتقلّد البطولة المطلقة على الإطلاق، فقد كانت أدواره تترك أثرًا لخفة ظله ومصداقيته.