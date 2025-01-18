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وفاة الممثلة البريطانية جوان بلاكرايت عن 95 عاما

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جوان بلاورايت
السبت، 18-01-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-   توفيت الممثلة البريطانية الشهيرة جوان بلاكرايت عن عمر ناهز 95 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض. واشتهرت بلاكرايت بأدوارها في أفلام ديزني الشهيرة مثل 101 Dalmatians وBringing Down the House.

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وفي بيان أصدرته عائلتها، جاء: "بحزن عميق نعلن وفاة السيدة بلاكرايت، توفيت بسلام وسط أحبائها". وأضاف البيان أن "الممثلة استمتعت بمسيرة مهنية طويلة وثرية في المسرح والسينما والتليفزيون امتدت لأكثر من 7 عقود، حتى اضطرها فقدان البصر إلى التقاعد".


قضت بلاكرايت آخر سنوات حياتها في ساسكس، حيث كانت تستمتع بزيارة الأصدقاء والعائلة، مليئة بالضحك والذكريات الجميلة.


وكانت بلاكرايت جزءًا من جيل مميز من الممثلين البريطانيين، مثل جودي دينش، وفانيسا ريدغريف، وإيلين أتكينز، وماغي سميث. وقد فازت بجائزة توني، وجائزتي غولدن غلوب، وترشحت لجائزة الأوسكار والإيمي. وفي عام 2004، حصلت على لقب "ليدي" من الملكة إليزابيث الثانية.


بدأت مسيرتها الفنية مع المسرح، حيث كانت من بين أولى نجاحاتها المسرحية "ذي تشيرز" لأوجين يونسكو و"لوك باك إن آنغر" للكاتب البريطاني جون أوزبورن. في السينما، فازت بجائزتي غولدن غلوب عن دورها في فيلم السيرة "ستالين"، والفيلم الكوميدي "ذي إنتشانتد أبريل". كما رُشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في 1993 عن دورها في نفس الفيلم.


وفي عام 2001، نشرت سيرتها الذاتية بعنوان "وهذا ليس كل شيء: مذكرات جوان بلاكرايت"، وفي عام 2014، اعتزلت التمثيل بعدما فقدت بصرها.

 

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