وفاة الممثلة كيلي ماك نجمة "ذا ووكينغ ديد" بعد صراع مع السرطان

الوكيل الإخباري- في خبر مؤلم لهواة الدراما التلفزيونية، توفيت الممثلة الأميركية كيلي ماك، المعروفة بدور "آدي" في الموسم التاسع من مسلسل The Walking Dead، عن عمر ناهز 33 عامًا، بعد معركة شجاعة مع نوع نادر من السرطان.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تشخيص إصابتها في سبتمبر 2024 بـ سرطان الغلليوما المنتشرة في منتصف الحبل الشوكي، وهو مرض عدواني يصيب الجهاز العصبي المركزي. عانت ماك من آلام حادة أدت إلى فقدان جزئي لوظائف ساقها واستخدامها الكرسي المتحرك.



رغم معاناتها، واصلت ماك مشاركة تجربتها مع المرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّرت عن امتنانها للدعم الكبير من جمهورها وأصدقائها.