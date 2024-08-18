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وفاة الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون عن 88 سنة

أسطورة السينما الفرنسية ألان ديلون
أسطورة السينما الفرنسية آلان ديلون




 

الأحد، 18-08-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، إن الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون توفي عن عمر ناهز 88 عاماً.


وأكد أبناؤه الثلاثة لوكالة فرانس برس، صباح اليوم الأحد، وفاة والدهم، مشيرين إلى أنه توفي في الساعات الأولى من الليل.


وقال الأبناء في بيان مشترك: "إنّ ألان، فابيان، أنوشكا، وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطاً بأولاده الثلاثة وعائلته، التي تطلب منكم احترام خصوصيتها في لحظة الحداد المؤلمة هذه".


وكان آلان ديلون محبّباً لدى الملايين من محبي السينما مهما تنوعت أدواره بين سفاح أو مجرم أو قاتل مأجور خلال قمة عطائه في فترة ما بعد الحرب.


وتصدر ديلون، الذي يوصف بأنه أسطورة السينما الفرنسية، عناوين الأخبار في صيف 2023 عندما رفع أبناؤه الثلاثة دعوى ضد المعاونة المنزلية للنجم هيرومي رولان، التي يُقال أحياناً إنها شريكته، متّهمين إياها بـ"استغلال ضعف" والدهم.

 

سكاي نيوز عربية

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