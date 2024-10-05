وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان

وأحدث الخبر، الذي كشفت عنه في البداية مجلة "باري ماتش" وأكده لاحقاً المسؤول الإعلامي لبلان لقناة (BFMTV) التلفزيونية، صدمة في فرنسا.
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