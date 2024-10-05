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وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان

الممثل الفرنسي ميشال بلان
الممثل الفرنسي ميشال بلان
السبت، 05-10-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الفرنسي ميشال بلان، الذي اشتهر بدوره الكوميدي في شخصية جان كلود دوسيه في فيلم "ليه برونزيه" أو "Les Bronzés" عام 1978، صباح الجمعة، إثر أزمة قلبية عن عمر بلغ 72 عاماً.

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وأحدث الخبر، الذي كشفت عنه في البداية مجلة "باري ماتش" وأكده لاحقاً المسؤول الإعلامي لبلان لقناة (BFMTV) التلفزيونية، صدمة في فرنسا.

 

وحظى الراحل بالعديد من الجوائز، لا سيما جائزة "سيزار" في عام 2012 عن عمله في فيلم "L'Exercice de l'État".

 

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