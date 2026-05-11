وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما

الوكيل الإخباري- قالت عائلة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة إنه توفي الاثنين عن عمر ناهز 92 عاما بعد أن قضى الأسابيع القليلة الماضية رهن العناية الطبية الفائقة بسبب أمراض الشيخوخة.

وكتب نجله أحمد أبو زهرة على فيسبوك تعليقا مصحوب بصورة الفنان الراحل قال فيه "صعدت روحه الطاهرة إلى السماء. مات من علمني أن الدين معاملة الناس وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".