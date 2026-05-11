وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما

الإثنين، 11-05-2026 11:06 م

الوكيل الإخباري-   قالت عائلة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة إنه توفي الاثنين عن عمر ناهز 92 عاما بعد أن قضى الأسابيع القليلة الماضية رهن العناية الطبية الفائقة بسبب أمراض الشيخوخة.

وكتب نجله أحمد أبو زهرة على فيسبوك تعليقا مصحوب بصورة الفنان الراحل قال فيه "صعدت روحه الطاهرة إلى السماء. مات من علمني أن الدين معاملة الناس وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".


وأضاف "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من قيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة".

 
 


