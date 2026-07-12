وفاة بيبينو دي كابري.. رحيل أحد أبرز أصوات الغناء الإيطالي عن 86 عاماً

وبدأ الفنان الراحل مسيرته في أواخر خمسينيات القرن الماضي، وقدم أعمالاً بعدة لغات، ليصبح أحد أبرز رموز الغناء الإيطالي.
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