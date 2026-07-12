وفاة بيبينو دي كابري.. رحيل أحد أبرز أصوات الغناء الإيطالي عن 86 عاماً

الوكيل الإخباري- توفي المغني الإيطالي الشهير "بيبينو دي كابري" عن عمر ناهز 86 عاماً، قبل أيام من عيد ميلاده الـ87، منهياً مسيرة فنية امتدت لعقود ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الموسيقى الإيطالية.

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