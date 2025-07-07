وفاة "تايسون السيبيري" بطل القارات للملاكمة عن عمر 54 عاما - صورة

وكشف نجل الرياضي الراحل أن والده كان يعاني من ورم في النخاع الشوكي، وخضع لعمليتين جراحيتين بالإضافة إلى 24 جلسة من أصل 25 جلسة علاج إشعاعي.
وكان باشكيروف الملقب بـ"تايسون السيبيري"، توج بلقب بطل القارات وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة IBF في فئة الوزن حتى 66.5 كغ في عام 2001.
وخلال مسيرته في الملاكمة الاحترافية، خاض 19 نزالا حقق الفوز في 14 منها، وبعد اعتزاله أصبح مدربا.
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