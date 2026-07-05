وفاة تيك توكر داخل شقة في أربيل.. واستدعاء فنان عراقي للتحقيق

وباشرت السلطات التحقيقات بمراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لإعادة بناء تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الوفاة.
كما استدعت السلطات الأمنية العراقية أحد الفنانين العراقيين المعروفين ويُدعى (ج.ز)، بعد تبيّن أن الشقة التي وقعت فيها الحادثة تعود إليه، حيث خضع للاستجواب قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقاً.
-
أخبار متعلقة
-
حالة فضل شاكر تثير القلق بعد نقله للمستشفى
-
هل تعود دنيا وإيمي في جزء جديد من نيللي وشريهان؟
-
7DOGS يقتحم قائمة الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما
-
هاني العمري يحقق نجاحًا جديدًا بـ"انتي الأصل" - فيديو
-
بهاء سلطان يلجأ إلى القضاء ضد مروجي الشائعات
-
تقارير إعلامية تتحدث عن استعداد تامر حسني للزواج مجددًا
-
تدهور مفاجئ في صحة الفنان فضل شاكر ونقله إلى المستشفى
-
وفاة فنان شهير - صورة