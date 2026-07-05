وفاة تيك توكر داخل شقة في أربيل.. واستدعاء فنان عراقي للتحقيق

12:55 م

الوكيل الإخباري- عثرت السلطات الأمنية العراقية على جثة التيك توكر ملك فارس داخل شقة سكنية في أربيل، حيث فرضت طوقاً أمنياً في موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لإجراء التشريح والفحوصات اللازمة لتحديد سبب الوفاة. اضافة اعلان





وباشرت السلطات التحقيقات بمراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لإعادة بناء تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الوفاة.



كما استدعت السلطات الأمنية العراقية أحد الفنانين العراقيين المعروفين ويُدعى (ج.ز)، بعد تبيّن أن الشقة التي وقعت فيها الحادثة تعود إليه، حيث خضع للاستجواب قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقاً.





