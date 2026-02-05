وفاة شاعرة سعودية معروفة

ورحلت ثريا قابل في المدينة التي ارتبطت بها وجدانيًا وإبداعيًا، جدة، حيث قضت فيها أيامها الأخيرة.
ومن المقرر أن يُصلّى على الراحلة صلاة الجنازة غدًا الخميس في الحرم المكي الشريف، على أن تُوارى الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.
ويتوقع أن تشهد مراسم التشييع حضور عدد من الشعراء والمثقفين والفنانين، إلى جانب محبي تجربتها الإبداعية الغنية.
