وفاة شاعرة سعودية معروفة

11:37 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763374 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توفيت الشاعرة السعودية الكبيرة ثريا قابل، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع مشكلات صحية استمرت في السنوات الأخيرة، كانت تتلقى على إثرها العلاج في أحد مستشفيات جدة، قبل أن يتدهور وضعها الصحي في الأيام الأخيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام . اضافة اعلان





ورحلت ثريا قابل في المدينة التي ارتبطت بها وجدانيًا وإبداعيًا، جدة، حيث قضت فيها أيامها الأخيرة.



ومن المقرر أن يُصلّى على الراحلة صلاة الجنازة غدًا الخميس في الحرم المكي الشريف، على أن تُوارى الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.



ويتوقع أن تشهد مراسم التشييع حضور عدد من الشعراء والمثقفين والفنانين، إلى جانب محبي تجربتها الإبداعية الغنية.





تم نسخ الرابط





