وفاة غامضة تهز الوسط الفني التركي في موقع تصوير مسلسل شهير

الوكيل الإخباري-   أثارت وفاة أحد موظفي إنتاج المسلسل التركي "عيناك كالبحر الأسود" (Gözleri Karadeniz) جدلًا واسعًا بعد تصريحات نجم العمل كرم أرزلان أوغلو.

وأوضح كرم أن وفاة أحمد أمين يافوك لم تكن حادثًا عرضيًا كما تناقلت وسائل الإعلام، بل نتيجة اعتداء جسدي داخل غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه، أثناء محاولة يافوك تهدئة نزاع بين زميله وأشخاص آخرين. وعند وصول فريق الإنتاج، وُجد يافوك في حالة حرجة، وبقي في غيبوبة أسبوع قبل وفاته.


وطالب أرزلان أوغلو بالتحقيق الشفاف والعاجل في الواقعة، مشيرًا إلى أن الأخبار التي تحدثت عن سقوطه عرضيًا لا تعكس الحقيقة، واعتبر أن الحادثة تستحق اهتمامًا عاجلًا من السلطات القضائية والأمنية.


كما ربط نجم المسلسل بين الحادث وإنهاء المسلسل المفاجئ، مؤكداً أن وفاة موظف بعد التعرض للضرب داخل الفندق قضية تستدعي متابعة موسعة لكشف جميع الملابسات.

 

