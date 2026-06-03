وفاة فنانة شابة بشكلٍ مفاجىء - صورة

وكتب شقيق الراحلة: "أنا شقيقها، أختي توفيت. تعازينا لنا جميعاً".
وأضاف أن شقيقته فارقت الحياة خلال رحلة علاجها، مشيراً إلى أن الوفاة جاءت، بحسب قوله، نتيجة إهمال طبي.
وأوضح أنها كانت تعاني من التهاب في الأذن، وتعرضت لشلل في الوجه، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية.
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