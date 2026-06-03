الأربعاء 2026-06-03 10:53 ص

وفاة فنانة شابة بشكلٍ مفاجىء - صورة

البقاء لله
البقاء لله
 
الأربعاء، 03-06-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   أُعلن عن وفاة الفنانة التركية توغتشه آيشة غولر بشكل مفاجئ، وفق ما أكده شقيقها عبر حسابه على "إنستغرام".اضافة اعلان


وكتب شقيق الراحلة: "أنا شقيقها، أختي توفيت. تعازينا لنا جميعاً".

وأضاف أن شقيقته فارقت الحياة خلال رحلة علاجها، مشيراً إلى أن الوفاة جاءت، بحسب قوله، نتيجة إهمال طبي.

وأوضح أنها كانت تعاني من التهاب في الأذن، وتعرضت لشلل في الوجه، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية.


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