وفاة فنانة شهيرة تهز الوسط الفني عن عمر 37 عاماً.. والسبب مجهول

الوكيل الإخباري- توفيت المغنية البريطانية لورين بينيت، عضوة فرقة «جي آر إل»، عن عمر ناهز 37 عامًا، في خبر صدم الوسط الغنائي البريطاني وأثار موجة من الحزن بين جمهورها وزملائها.

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وأُعلن عن وفاتها عبر بيان رسمي نشرته زميلاتها السابقات في الفرقة، فيما لم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل بشأن سبب الوفاة أو ملابساتها.