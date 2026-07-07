وفاة فنانة شهيرة تهز الوسط الفني عن عمر 37 عاماً.. والسبب مجهول

وأُعلن عن وفاتها عبر بيان رسمي نشرته زميلاتها السابقات في الفرقة، فيما لم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل بشأن سبب الوفاة أو ملابساتها.
وبدأت بينيت مسيرتها الفنية عام 2007 بانضمامها إلى فرقة «Paradiso Girls»، وحققت من خلالها شهرة مبكرة بأغنية «Patron Tequila».
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