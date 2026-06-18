وفاة فنانة شهيرة - صورة

واشتهرت تسيش بتجسيد شخصية سامارا مورغان المرعبة في فيلم الرعب الشهير the ring، إلى جانب أدائها الصوتي لشخصية ليلو في فيلم الرسوم المتحركة "Lilo & Stitch"
وكشف روي هيرنانديز، قريب الفنانة الراحلة، أن ديفي توفيت بعد معاناة مع أزمة صحية خطيرة خلال الأيام الأخيرة من حياتها.
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