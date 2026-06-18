وفاة فنانة شهيرة - صورة

الوكيل الإخباري- في خبر حزين، توفيت الممثلة الأميركية ديفي تشيس عن عمر 35 عاماً.



واشتهرت تسيش بتجسيد شخصية سامارا مورغان المرعبة في فيلم الرعب الشهير the ring، إلى جانب أدائها الصوتي لشخصية ليلو في فيلم الرسوم المتحركة "Lilo & Stitch"



وكشف روي هيرنانديز، قريب الفنانة الراحلة، أن ديفي توفيت بعد معاناة مع أزمة صحية خطيرة خلال الأيام الأخيرة من حياتها.

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