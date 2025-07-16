وفاة فنانة عالمية وزوجها في جريمة مروعة داخل منزلهما بأميركا - صورة

الوكيل الإخباري- عُثر على روبن كاي، المشرفة الموسيقية البارزة في برنامج "أميركان آيدول"، وزوجها توماس ديلوكا مقتولين داخل منزلهما في إنسينو، لوس أنجلوس، في جريمة قتل مزدوجة لا تزال قيد التحقيق.

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وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا لزيارة الرعاية الاجتماعية بعد انقطاع أخبار الزوجين لأيام، لتكتشف آثار دماء عند المدخل، وتجد الجثتين داخل المنزل مصابتين بطلقات نارية.



وتشير تقارير إلى أن محاولة اقتحام سابقة وقعت قبل أيام من الجريمة، لكن لم يتم الربط المباشر حتى الآن.



روبن كاي عملت كمشرفة موسيقية في "أميركان آيدول" لأكثر من 15 موسمًا، وفازت بعدة جوائز عن أعمالها، كما عملت على برامج أخرى شهيرة بينها "ليب سينك باتل".



