الثلاثاء 2026-02-03 11:52 ص

وفاة فنانة عربية بحادث سير مروع في مصر -صورة

وقال في بيان على "فيسبوك": "تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة قد تعرضت لحادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحاد
القاهرة
 
الثلاثاء، 03-02-2026 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت الفنانة التونسية سهام قريرة إثر تعرضها لحادث سير مروع في مصر.

اضافة اعلان

 

ونعت النقابة التونسية للمهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء، قائلة في بيان: "بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".


وفي وقت سابق، كشف ماهر همامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، عن تطورات قريرة بعد تعرضها لحادث سير خطير خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية.

 

وقال في بيان على "فيسبوك": "تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة قد تعرضت لحادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث".

 


Image1_22026311519627970416.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 2000 مليون دينار

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 2000 مليون دينار

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

بالذكاء الاصطناعي .. الأمانة تطرح عطاء تركيب 3000 كاميرا لرصد المخالفات

أخبار محلية بالذكاء الاصطناعي .. الأمانة تطرح عطاء تركيب 3000 كاميرا لرصد المخالفات

وسيطلب من الأطفال والمعلمين الاحتفاظ بهواتفهم المحمولة في خزائن أو حقائبهم أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية. وينطبق هذا الإجراء على المدارس العامة والخاصة وعلى كافة المراحل الدراسية. وقامت عدة دول ب

منوعات دولة تمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية في كل المدارس

أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها بغزة

عربي ودولي أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها بغزة

وقال في بيان على "فيسبوك": "تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة قد تعرضت لحادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحاد

فن ومشاهير وفاة فنانة عربية بحادث سير مروع في مصر -صورة

إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد

فن ومشاهير إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد

مع دخول المنخفض .. الأرصاد تطلق رسالة تحذيرية هامة للمواطنين

الطقس مع دخول المنخفض .. الأرصاد تطلق رسالة تحذيرية هامة للمواطنين



 






الأكثر مشاهدة