وفاة فنانة عربية بحادث سير مروع في مصر -صورة

وفي وقت سابق، كشف ماهر همامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، عن تطورات قريرة بعد تعرضها لحادث سير خطير خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد
-
وفاة فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة
-
سلاف فواخرجي تحقق حلمها السينمائي في إيران
-
مصر.. إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق بسبب شادية وفاتن حمامة
-
هل قُتلت هدى شعراوي بسبب مقابلتها الأخيرة؟
-
فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها -صورة
-
بشكلٍ مفاجئ.. فنان مصري يعتزل الدراما
-
كيف ردت داليا البحيري على رسائل جمهورها بعد عملية التجميل؟