وفاة فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة

وتوفيت الزياني إحدى أبرز رموز الفنّ المغربيّ، إثر نوبة قلبية مفاجئة داخل المركز الاستشفائي مولاي يوسف في العاصمة الرباط.
-
