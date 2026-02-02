الإثنين 2026-02-02 02:55 م

وفاة فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة

الفنانة المغربية القديرة صفية الزياني
الإثنين، 02-02-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   توفيت الفنانة المغربية القديرة صفية الزياني، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفيت الزياني إحدى أبرز رموز الفنّ المغربيّ، إثر نوبة قلبية مفاجئة داخل المركز الاستشفائي مولاي يوسف في العاصمة الرباط.
 

 
 


