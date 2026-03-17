وفاة فنانة مصرية شهيرة - صورة

وقررت أسرة الفنانة الراحلة تشييع جثمانها بمسقط رأسها في محافظة الشرقية (بدلتا مصر في الشمال) عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الصدمة بين زملائها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، الذين نعوها بكلمات مؤثرة.
وعُرفت نهال القاضي كواحدة من الوجوه الشابة التي برزت في مطلع الألفية الثانية، وتحديداً من خلال السينما الكوميدية.
كان دورها الأبرز والأشهر هو شخصية "إنجي" في فيلم "جاءنا البيان التالي" (2001) أمام النجم محمد هنيدي، حيث جسدت دور المذيعة الأرستقراطية التي كانت تنافس "نادر سيف الدين" و"عفت الشربيني".
واختفت نهال عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، ولم تكن تتصدر أخبار الوسط الفني أو المهرجانات، حتى عاد اسمها للتداول مؤخراً بشكل واسع ومفاجئ بعد تعرضها للحادث الأليم الذي أودى بحياتها.
