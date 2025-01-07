وفاة فنانة مصرية.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح، وتتقدّم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وشاركت الفنانة منى أبو الفتوح في أبرز أعمالها: «يوميات ونيس ـ فارس بلا جواد ـ البخيل وأنا ـ المعتوه».
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