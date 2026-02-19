الخميس 2026-02-19 03:15 م

وفاة فنان سوري شاب بعد تعرّضه لأزمة صحية - صورة

الخميس، 19-02-2026 02:05 م

الوكيل الإخباري-   في أول أيام شهر رمضان توفي عازف العود السوري نزيه أبو الريش، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية أدخلته في غيبوبة استمرت لأيام حتى إعلان وفاته .
 
ونعت نقابة الفنانين السوريين العازف الشاب الذي بدأ مسيرته الفنية كعازف لآلة العود منذ عقود، وأتقن عزف الموسيقى الشرقية والغربية.

واكتفت النقابة في خبر نشرته عبر صفحتها على منصة "فيسبوك" بنعي العازف دون التطرق إلى تفاصيل حالته الصحية في أيامه الأخيرة، والتي أشار مدونون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بأنه أُصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة".

وأثار خبر وفاة العازف الذي عُرف بشغفه وحبه للعود منذ سنوات طفولته الأولى، حالة من الحزن، حيث نعاه كثير من المدونين والمقربين منه بعبارات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

