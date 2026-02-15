الأحد 2026-02-15 01:18 م

وفاة فنان سوري شعبي -صورة

وفاة فنان سوري شعبي -صورة
ارشيفية
 
الأحد، 15-02-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر بمقتل المغني الشعبي السوري جمال عساف خلال اشتباك مسلح مع قوى الأمن الداخلي في حي الفردوس بمدينة حلب شمال غرب سوريا.

وذكر تلفزيون سوريا أن جمال عساف قتل خلال اشتباك مسلح مع دورية أمنية في حي الفردوس بمدينة حلب، اندلع خلال تنفيذ عملية لتوقيفه. 

وكان عساف قد عُرف بدعمه للنظام السوري السابق كما ظهر في الآونة الأخيرة وهو يقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"  .

