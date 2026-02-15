وفاة فنان سوري شعبي -صورة

وذكر تلفزيون سوريا أن جمال عساف قتل خلال اشتباك مسلح مع دورية أمنية في حي الفردوس بمدينة حلب، اندلع خلال تنفيذ عملية لتوقيفه.
وكان عساف قد عُرف بدعمه للنظام السوري السابق كما ظهر في الآونة الأخيرة وهو يقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" .
