وفاة فنان سوري قدير- صورة

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة عدنان قنوع، أحد أبرز نجوم الدراما السورية، الذي رحل تاركًا خلفه مسيرة فنية غنية بالأعمال المؤثرة، ويُعد الفنان السوري عدنان قنوع من الأسماء التي رسخت حضورها في ذاكرة الجمهور العربي عبر أدوار متنوعة جمعت بين الدراما والكوميديا.



وأعلنت نقابة الفنانين السوريين نبأ وفاة الفنان عدنان قنوع، معبرة عن حزنها العميق لرحيله، وقالت في منشورها: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير عدنان قنوع، والد الزميل الفنان بلال قنوع.

اضافة اعلان



