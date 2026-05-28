الخميس 2026-05-28 11:51 م

وفاة فنان شاب في حادث سير مروّع - صورة

وفاة فنان عربيّ شاب في حادث سير مروّع
تعبيرية
 
الخميس، 28-05-2026 09:30 م

الوكيل الإخباري-   تُوفِيَ الشاب رأفت عواد، نجم قناة "كراميش"، عن 19 عاماً، في حادث سير مأساوي، في شارع الحرية في العاصمة عمان، بعد حوالي شهر على حصوله على رخصة القيادة.

ونعى والد الشاب وسيم عواد، نجله بكلمات مؤثرة في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك"، جاء فيه: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. توفي في حادث مؤسف ولدي وفلذة كبدي رأفت عواد ولا نقول الا مايرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون).

بحسب التقارير الإخبارية ، فقد الشاب السيطرة على سيارته، واصطدمت بعمود إنارة في الشارع، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

اضافة اعلان

 


Image1_5202628212949895426052.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال عطلة العيد

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وطفلين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات جنوب بيروت

عربي ودولي وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وطفلين في الغارة الإسرائيلية

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وزير الخزانة الأميركي يقول إنه سيمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات

واتساب

تكنولوجيا واتساب يطلق ميزة جديدة

االاا

أخبار محلية رقيب سير ينقذ حياة شابة بعد تعرّضها لحالة مرضية في عمان

وسائل إعلام إيرانية: نص مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يستكمل بعد

عربي ودولي وسائل إعلام إيرانية: نص مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يستكمل بعد

أونصة ذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على اسعار الذهب عالميا

وفاة فنان عربيّ شاب في حادث سير مروّع

فن ومشاهير وفاة فنان شاب في حادث سير مروّع - صورة



 
 






الأكثر مشاهدة

 