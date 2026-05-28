وفاة فنان شاب في حادث سير مروّع - صورة

الوكيل الإخباري- تُوفِيَ الشاب رأفت عواد، نجم قناة "كراميش"، عن 19 عاماً، في حادث سير مأساوي، في شارع الحرية في العاصمة عمان، بعد حوالي شهر على حصوله على رخصة القيادة.



ونعى والد الشاب وسيم عواد، نجله بكلمات مؤثرة في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك"، جاء فيه: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. توفي في حادث مؤسف ولدي وفلذة كبدي رأفت عواد ولا نقول الا مايرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون).



بحسب التقارير الإخبارية ، فقد الشاب السيطرة على سيارته، واصطدمت بعمود إنارة في الشارع، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

اضافة اعلان