وفاة فنان شهير بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

وأعلنت أسرة الفنان الراحل الخبر، مشيرة إلى أن الجنازة وتشييع الجثمان سيجريان عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء في المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.
يُذكر ان من أهم أدواره في الدراما التليفزيونية، مسلسلات: "الشهد والدموع" 1985، "ليالي الحلمية" 1987، "أنا وأنت وبابا في المشمش" 1989، "خالتي صفية والدير" 1995، "زيزينيا" 1997، "أم كلثوم" 1999، "الجماعة" 2010، و"بدون ذكر أسماء" 2013.
وكان آخر أعمال عبد العزيز مخيون الفنية، مشاركته في مسلسل "إفراج"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.
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