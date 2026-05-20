وفاة فنان شهير - صورة

الوكيل الإخباري- غيّب الموت الموسيقي دينيس لوكورير، المؤسس المشارك والمغني الرئيس لفرقة "Dr. Hook"، وأحد أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الروك، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة.



وأُعلن خبر وفاة لوكورير عبر الموقع الرسمي للفرقة، من خلال بيان، بعد "معركة طويلة وشجاعة مع مرض الكلى".

