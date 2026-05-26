وفاة فنان شهير - صورة

الوكيل الإخباري- تُوفِيَ أسطورة موسيقى "الجاز" الأميركية سوني رولينز عن عمر ناهز 95 عاماً، داخل منزله في مدينة وودستوك في ولاية نيويورك.



ووصفت عائلة الراحل بأنه "واحد من أكثر الشخصيات تكريمًا وتأثيرًا في الموسيقى الأميركية خلال القرن العشرين وما بعده".



وأشارت العائلة إلى أنّ الراحل ترك خلفه ابن شقيقه كليفتون أندرسون وابنتيّ شقيقه فالين أندرسون وغابرييل ديغروات، موضحة أنه لا توجد خطط حاليًّا لإقامة مراسم عزاء عامة.

