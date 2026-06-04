الخميس 2026-06-04 12:08 م

وفاة فنان شهير - صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   بعد أيّام من تعرّضه لجلطة دماغيّة، غيّب الموت الفنان الأميركي الكبير بيبو برايسون، عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا امتد لأكثر من خمسة عقود.
 
وحقق برايسون شهرة عالميّة، من خلال أغنيتيّ "Beauty and the Beast" و"A Whole New World" المرتبطتين باثنين من أبرز أفلام "ديزني".

اضافة اعلان


Image1_62026494811386895829.jpg


 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نجوم النشامى يشاركون النعيمات احتفاله بعيد ميلاده

أخبار محلية نجوم النشامى يشاركون النعيمات احتفاله بعيد ميلاده

ي

فلسطين كارثة بيئية في قطاع غزة.. 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بسبب القصف الإسرائيلي

سيارة إسعاف "الدفاع المدني"

أخبار محلية تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب بإربد

خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ"زرع الانقسام" بين الإيرانيين

عربي ودولي خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ"زرع الانقسام" بين الإيرانيين

ل

عربي ودولي باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

عربي ودولي شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

ل

عربي ودولي إسرائيل تتوعد بضرب بيروت في حال شن حزب الله هجمات على أراضيها

ب

عربي ودولي هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر



 
 






الأكثر مشاهدة

 