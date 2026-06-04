وفاة فنان شهير - صورة

الوكيل الإخباري- بعد أيّام من تعرّضه لجلطة دماغيّة، غيّب الموت الفنان الأميركي الكبير بيبو برايسون، عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا امتد لأكثر من خمسة عقود.



وحقق برايسون شهرة عالميّة، من خلال أغنيتيّ "Beauty and the Beast" و"A Whole New World" المرتبطتين باثنين من أبرز أفلام "ديزني".

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