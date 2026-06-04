وفاة فنان شهير - صورة

وحقق برايسون شهرة عالميّة، من خلال أغنيتيّ "Beauty and the Beast" و"A Whole New World" المرتبطتين باثنين من أبرز أفلام "ديزني".
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