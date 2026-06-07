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وفاة فنان شهير - صورة

الوكيل الإخباري- غيّب الموت الممثل البريطاني القدير باتريك غودفري عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لحوالي 7 عقود.
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 07:13 م

الوكيل الإخباري-   غيّب الموت الممثل البريطاني القدير باتريك غودفري عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لحوالي 7 عقود.

وتوفي الممثل البريطانيّ الكبير داخل منزله، محاطاً بعائلته، وأعلنت وكالة "Markham Froggatt & Irwin" في بيان رسمي، أنّ "غودفري كان ممثلاً استثنائياً وشخصية محبوبة تركت أثراً كبيراً في الوسط الفني".
 
واعتبرت أنّ "رحيله يمثل خسارة كبيرة لكل من عرفه أو عمل معه على مدار سنوات طويلة".

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