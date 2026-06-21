وفاة فنان شهير- صورة

وأعلنت عائلته خبر وفاته، مشيدة بإرثه المهني الذي امتد لأكثر من خمسين عامًا، أخرج خلالها ما يزيد على ألف حلقة تلفزيونية، وشارك في نجاح أعمال شهيرة مثل Cheers وWill & Grace وFrasier.
وأعرب عدد من أبطال المسلسل عن حزنهم لوفاته، إذ وصفه مات لوبلانك بأنه "أيقونة حقيقية" كان لها أثر كبير في كل من عمل معه.
كما نشرت ليزا كودرو صورة تجمعها به، فيما كتب ديفيد شويمر رسالة مؤثرة أكد فيها أنه كان بمثابة "الأب الروحي" للممثلين، مشيدًا بدعمه وتواضعه وحكمته.
ويُعتبر بوروز أحد أبرز المخرجين في تاريخ الكوميديا التلفزيونية الأميركية، حيث ساهم في ترسيخ نجاح العديد من الأعمال التي تحولت إلى كلاسيكيات في عالم التلفزيون.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تودّع فنانا شابا شهيرا
-
Toy Story 5 يحقق أرقامًا قياسية في أول أيام عرضه
-
مي حريري تطالب بانتشال جثمان شقيقتها من تحت الأنقاض - فيديو
-
الموت يؤلم فنانة شهيرة- صورة
-
في يوم الأب.. أفلام خلدت صورة الأب بين القوة والضعف والحب
-
قرار غير متوقع بشأن فضل شاكر
-
إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير مروّع- صورة
-
أول رد للفنان وائل جسّار على خبر اعتزاله