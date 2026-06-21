الأحد 2026-06-21 01:02 م

وفاة فنان شهير- صورة

الوكيل الإخباري- نعت نجوم مسلسل "Friends" المخرج التلفزيوني المخضرم جيمس بوروز، الذي رحل عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الكوميديا التلفزيونية الأميركية.
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   نعت نجوم مسلسل "Friends" المخرج التلفزيوني المخضرم جيمس بوروز، الذي رحل عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الكوميديا التلفزيونية الأميركية.

وأعلنت عائلته خبر وفاته، مشيدة بإرثه المهني الذي امتد لأكثر من خمسين عامًا، أخرج خلالها ما يزيد على ألف حلقة تلفزيونية، وشارك في نجاح أعمال شهيرة مثل Cheers وWill & Grace وFrasier.

وأعرب عدد من أبطال المسلسل عن حزنهم لوفاته، إذ وصفه مات لوبلانك بأنه "أيقونة حقيقية" كان لها أثر كبير في كل من عمل معه.

كما نشرت ليزا كودرو صورة تجمعها به، فيما كتب ديفيد شويمر رسالة مؤثرة أكد فيها أنه كان بمثابة "الأب الروحي" للممثلين، مشيدًا بدعمه وتواضعه وحكمته.

ويُعتبر بوروز أحد أبرز المخرجين في تاريخ الكوميديا التلفزيونية الأميركية، حيث ساهم في ترسيخ نجاح العديد من الأعمال التي تحولت إلى كلاسيكيات في عالم التلفزيون.

اضافة اعلان

 


Image1_6202621102330304889455.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بشار الأسد

عربي ودولي لماذا نُقل بشار الأسد وأفراد عائلته إلى أحد الملاجئ ؟

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

اعر

فن ومشاهير مصر تودّع فنانا شابا شهيرا

ات

عربي ودولي بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم

عناصر من الجيش اللبناني

عربي ودولي الجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب

نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أخبار محلية نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا (وسط)، بالتزامن مع استمرار عدوانه على لبنان، في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة

عربي ودولي مناورات عسكرية إسرائيلية تزامنا مع مفاوضات سويسرا

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا

أخبار محلية ورشة تشاورية بالعقبة تبحث تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 