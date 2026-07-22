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وفاة فنان شهير - صورة

توفي عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون عن عمر ناهز 94 عامًا في منزله بمدينة لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين، وفق ما أفادت تقارير إعلامية ومصادر مقربة من عائل
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:12 م

الوكيل الإخباري-   توفي عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون عن عمر ناهز 94 عامًا في منزله بمدينة لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين، وفق ما أفادت تقارير إعلامية ومصادر مقربة من عائلته.

واشتهر جونسون بأدائه المنفرد في الموسيقى التصويرية لفيلم "النمر الوردي" (The Pink Panther)، التي ألّفها الموسيقار الراحل هنري مانشيني عام 1963، وأصبحت واحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ السينما.

وحصدت موسيقى الفيلم ثلاث جوائز "غرامي"، كما رُشحت لجائزة الأوسكار، واحتلت المرتبة العشرين في قائمة معهد الفيلم الأميركي لأعظم الموسيقى التصويرية.

ووُلد جونسون في ولاية لويزيانا، وانتقل إلى لوس أنجلوس عام 1954، حيث أصبح من أبرز عازفي الاستوديوهات في الولايات المتحدة.

وخلال مسيرته الفنية، شارك في تسجيل أعمال مع عدد من أبرز نجوم الموسيقى، من بينهم فرانك سيناترا، وبي بي كينغ، ومارفين غاي، ونات كينغ كول، تاركًا إرثًا موسيقيًا بارزًا في عالم الجاز والريذم أند بلوز.

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توفي عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون عن عمر ناهز 94 عامًا في منزله بمدينة لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين، وفق ما أفادت تقارير إعلامية ومصادر مقربة من عائل

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