وفاة فنان شهير - صورة

وقال في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي صديقنا الغالي المخرج محمد كرارة، ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة على قد طيبتك وروحك الحلوة".
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