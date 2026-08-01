السبت 2026-08-01 12:51 ص

وفاة فنان شهير - صورة

وفاة فنان شهير - صورة
تعبيرية
 
السبت، 01-08-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري-توفي المخرج المصري محمد كرارة، وفق ما أعلنه أحد أصدقائه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ناعيًا الراحل بكلمات مؤثرة، ومعلنًا موعد ومكان تشييع جثمانه.

وقال في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي صديقنا الغالي المخرج محمد كرارة، ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة على قد طيبتك وروحك الحلوة".

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