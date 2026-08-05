وفاة فنان شهير - صورة

وسُبِقَ وأنّ شُخص راوات بسرطان الدم، وتلقّى العلاج، قبل أنّ يُصاب بانتكاسة ويبقى في المستشفى حتّى رحيله.
والراحل من أبرز الممثلين المعروفين في بوليوود، إذ امتدت مسيرته الفنية لأكثر من 4 عقود، واشتهر بأدواره في أفلام مثل "Sarfarosh" و"Lagaan" و"Ghajini".
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