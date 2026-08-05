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وفاة فنان شهير - صورة

الوكيل الإخباري- تُوفِيَ الممثل الهندي المُخضرم براديب راوات، عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:27 م

الوكيل الإخباري-   تُوفِيَ الممثل الهندي المُخضرم براديب راوات، عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وسُبِقَ وأنّ شُخص راوات بسرطان الدم، وتلقّى العلاج، قبل أنّ يُصاب بانتكاسة ويبقى في المستشفى حتّى رحيله.

والراحل من أبرز الممثلين المعروفين في بوليوود، إذ امتدت مسيرته الفنية لأكثر من 4 عقود، واشتهر بأدواره في أفلام مثل "Sarfarosh"  و"Lagaan" و"Ghajini".

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